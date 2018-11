Infortunio Barak: il centrocampista dell’Udinese sarebbe dovuto partire titolare contro il Milan, ma ha accusato un problema alla schiena

Doveva partire titolare contro il Milan, ma Barak, centrocampista dell’Udinese non ci sarà per un problema accusato alla schiena. Il giocatore ceco avrebbe fatto certamente comodo alla squadra friulana: gli uomini di Velazquez, infatti, navigano in cattive acque. In classificano sono 16esimi, con 9 punti, a sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione. Nelle ultime 5 l’Udinese, inoltre, ha perso 4 partite consecutive, poi interrotte dal pareggio con il Genoa.