Infortunio Berardi: le condizioni dell’attaccante del Sassuolo

Infortunio Berardi: il Sassuolo ha reso note le condizioni dell’attaccante neroverde. Il comunicato ufficiale

Il Sassuolo ha comunicato le condizioni fisiche di Domenico Berardi, fermo a causa di un risentimento miotendineo al soleo della gamba sinistra. Il comunicato ufficiale.

«Da questo pomeriggio i neroverdi hanno ripreso ad allenarsi collettivamente agli ordini di mister Roberto De Zerbi. Sul campo del Mapei Football Center la squadra ha svolto attivazione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto. Fermo Domenico Berardi, non convocato dalla Nazionale del C.T. Mancini in quanto gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato un risentimento miotendineo al soleo della gamba sinistra. Domani è in programma una doppia seduta a porte chiuse».