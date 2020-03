Infortunio Berardi: si teme un lungo stop per l’attaccante

Domenico Berardi è alle prese con un brutto infortunio: l’attaccante del Sassuolo potrebbe stare fermo a lungo

Domenico Berardi è sempre soggetto ad infortuni. L’attaccante del Sassuolo, dopo la prima stagione in Serie A in cui si presentò al mondo del grande calcio, non ha mai trovato la giusta continuità fisica.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’attaccante del Sassuolo si teme un lungo stop: almeno un mese per riprendersi dall’infortunio, sempre considerando la stop della stagione.