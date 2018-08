Infortunio Bonifazi, ancora differenziato per recuperare dall’intervento d’ernia

Infortunio Bonifazi, il centrale della Spal salterà anche la prossima partita. Ancora lavoro differenziato per recuperare dall’intervento all’ernia

Resterà ancora a secco di gare ufficiali Kevin Bonifazi, il quale non rientra i convocabili a disposizione di mister Semplici per il prossimo impegno della Spal. Il calciatore sta ancora svolgendo un lavoro differenziato per recuperare dall’intervento subito per via di un’ernia bilaterale. Tale infortunio lo ha rimediato lo scorso luglio a Bormio, dov’era in ritiro precampionato col Torino (società proprietaria del suo cartellino).

Operato il 19 luglio, la società granata ha comunicato la perfetta riuscita dell’intervento scrivendo: «A seguito di accertamenti clinici e strumentali, Kevin Bonifazi è stato oggi sottoposto a intervento chirurgico in laparoscopia per sport ernia bilaterale. L’operazione è stata eseguita a Milano, presso la Clinica Igea, dal Professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale del Torino. Il chirurgo ha definito l’intervento perfettamente riuscito».

Sembrerebbe particolarmente sfortunato Bonifazi, con gli infortuni che gli capitano sempre nel momento peggiore, difatti già nel girone di andata dello scorso campionato, Mihajlovic lo voleva schierare titolare contro il Cagliari, il calciatore dovette rifiutare a causa di un problema alla coscia sinistra.