Infortunio Bremer, Juventus choc: lesione al menisco. Si deve operare

Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Si deve operare, tempi di recupero ancora da valutare

Una notizia shock, un colpo durissimo che scuote la Juventus. Gleison Bremer è costretto a un nuovo, lungo stop e questa volta l’infortunio è grave. Il pilastro della difesa bianconera dovrà essere operato nelle prossime ore a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dai campi per un periodo significativo.

La diagnosi: lesione meniscale, intervento necessario. La conferma è giunta tramite una nota ufficiale del club. Questa mattina Bremer si è recato a Lione per un consulto con il professor Sonnery-Cottet, il quale ha purtroppo diagnosticato la lesione. Il giocatore sarà quindi sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. I tempi di recupero precisi saranno valutati solamente nel post-operatorio.

Un calvario senza fine. Per il difensore brasiliano classe 1997 si tratta di una beffa atroce, un calvario che sembra non finire mai. Appena rientrato ai suoi massimi livelli dopo quasi un anno di assenza per la rottura del legamento crociato, si era imposto come il leader indiscusso della retroguardia di Igor Tudor, diventandone anche il vice-capitano. Questo nuovo e serio infortunio è una mazzata terribile, sia per il morale del giocatore che per le ambizioni della squadra.

Per la Vecchia Signora si apre ora uno stato di piena emergenza. Perdere il suo muro invalicabile è un problema enorme, che obbligherà Tudor a ridisegnare completamente il reparto arretrato. In un inizio di stagione già complesso, questo è senza dubbio il colpo più difficile da assorbire. Tutta la Juve si stringe ora attorno al suo campione, con l’augurio che possa affrontare e vincere anche questa battaglia con la forza d’animo e la determinazione che lo contraddistinguono.

IL COMUNICATO UFFICIALE – Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

