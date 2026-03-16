Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese e i tempi di recupero per l’attaccante

Non arrivano buone notizie per l’Udinese e per il tecnico Kosta Runjaic. L’allenatore friulano perde per infortunio Adam Buksa, già assente contro la Juventus. La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore ha riportato una fastidiosa lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro.

Il centravanti ha immediatamente iniziato l’iter riabilitativo con il supporto dello staff medico. Le condizioni fisiche saranno valutate settimana per settimana, ma il rientro in campo avverrà solamente dopo la sosta per le nazionali. Lo stop previsto per la punta non sarà inferiore a 3 settimane complessive.

L’assenza prolungata peserà sulle scelte offensive: finora l’atleta ha collezionato due reti in ventuno presenze. Salterà sicuramente l’imminente sfida contro il Genoa e quasi certamente il match contro il Como. L’obiettivo della squadra è riaverlo a disposizione per la trasferta contro il Milan del 12 aprile.

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IL COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica che Adam Buksa ha riportato una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimana per settimana e rientrerà dopo la sosta nazionali».