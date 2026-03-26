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Infortunio Calhanoglu, la Turchia vince ma il centrocampista preoccupa: uscito nel finale, condizioni da valutare
Infortunio Calhanoglu, a Turchia passa ma tiene il fiato sospeso per il nerazzurro: le ultime sulle sue condizioni
La Turchia conquista una vittoria pesante nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, superando la Romania 1-0 grazie al gol di Ferdi Kadioglu al 53’. Il successo permette alla squadra di Vincenzo Montella di accedere alla finale, dove affronterà la vincente tra Slovacchia e Kosovo. Una serata importante per la nazionale turca, attesa ora dall’ultimo passo verso la rassegna iridata.
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Tra i protagonisti del match anche Hakan Calhanoglu, leader tecnico dell’Inter e della Turchia, rimasto in campo fino al 90’. Il centrocampista è stato sostituito nel finale dopo essersi toccato il polpaccio, un gesto che ha fatto scattare qualche campanello d’allarme. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, in attesa di capire se si tratti solo di una gestione precauzionale o di un problema più concreto.
Con il successo sulla Romania, la Turchia si giocherà l’accesso al Mondiale martedì alle 20.45 nell’ultimo turno dei playoff. La sfida contro Slovacchia o Kosovo rappresenterà l’ultimo ostacolo verso Stati Uniti, Messico e Canada 2026. Montella spera di poter contare su Calhanoglu, pedina fondamentale nello scacchiere turco.