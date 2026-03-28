Infortunio Calhanoglu, arrivano buone notizie dalla Turchia? Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Infortunio Calhanoglu, dalla Turchia arrivano segnali incoraggianti. Le ultime sulle condizioni del giocatore nerazzurro

L’Inter di Cristian Chivu può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Hakan Calhanoglu non destano più preoccupazione. Mentre i nerazzurri difendono il primato a quota 69 punti, dal ritiro della Turchia di Vincenzo Montella arrivano segnali incoraggianti dopo l’uscita anticipata del centrocampista nella gara contro l’Albania.

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Secondo Hurriyet, Calhanoglu ha svolto una seduta di corsa leggera al centro Hasan Doğan, sotto una pioggia battente. Il fastidio al polpaccio sinistro si è rivelato un semplice accumulo di acido lattico, scongiurando lesioni muscolari e preservando così la sua presenza nel big match del 5 aprile contro la Roma. Pur lavorando a parte insieme a Demiral, il numero 20 punta a essere disponibile per la finale playoff contro il Kosovo, appuntamento cruciale per la sua Nazionale.

Per Chivu, riabbracciare il suo regista dopo la sosta è una priorità assoluta. La visione di gioco del turco sarà determinante per blindare lo scudetto e rilanciare il rientrante Lautaro Martínez nella sfida di San Siro, in un finale di stagione che l’Inter vuole controllare con autorità.