Infortunio Camarda, il Milan valuta lo stop al prestito: il Lecce si oppone! Cosa sta succedendo

Infortunio Camarda, il Milan spinge per il rientro anticipato ma il Lecce non apre: tensione sul prestito. Le ultimissime

L’infortunio alla spalla riportato da Francesco Camarda si è rivelato più serio del previsto, costringendo Milan e Lecce a valutare con attenzione il percorso riabilitativo più adatto per il giovane attaccante. La situazione ha aperto un confronto tra i due club, chiamati a trovare una soluzione condivisa per gestire al meglio il recupero del classe 2008.

Il Milan, proprietario del cartellino, vorrebbe seguire direttamente la riabilitazione del giocatore, ma per farlo è necessario ottenere il via libera dal Lecce. La società salentina, però, non sembra intenzionata a concedere un rientro anticipato a Milano, preferendo mantenere il controllo sul percorso del calciatore almeno fino a quando non verrà chiarita la reale entità dell’infortunio.

Camarda è infatti tesserato con il Lecce fino a giugno, con un diritto di riscatto fissato a 3 milioni e la possibilità per il Milan di esercitare il controriscatto. Prima di prendere decisioni definitive, i due club dovranno valutare con precisione la situazione clinica del ragazzo. Nel frattempo, lo staff medico ha consigliato un periodo di riposo di circa quindici giorni, utile per monitorare l’evoluzione del problema. Lo riporta Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

