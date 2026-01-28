Infortunio Camarda: l’attaccante si opera oggi alla spalla destra. Arrivano notizie poco confortanti, ecco quanto dovrà rimanere fuori!

Infortunio Camarda: l’attaccante si sottopone oggi all’operazione alla spalla destra. Quanto dovrà rimanere ai box

Una pessima notizia scuote l’ambiente del Lecce e rimbalza con forza fino a Milano. L’avventura in Salento di Francesco Camarda subisce una brusca e dolorosa frenata. Il giovane centravanti, approdato in giallorosso con la formula del prestito dal Milan per farsi le ossa e accumulare minuti preziosi in Serie A, è costretto a fermarsi per un lungo periodo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il classe 2008 si sottoporrà proprio nella giornata odierna, mercoledì 28 gennaio, a un intervento chirurgico. La decisione, presa di concerto tra lo staff medico del Lecce e quello del Milan (proprietario del cartellino), si è resa necessaria per risolvere una problematica alla spalla destra che non permetteva più al ragazzo di allenarsi e giocare con la necessaria serenità.

I tempi di recupero: fuori 90 giorni

La diagnosi non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: l’attaccante sarà out per circa 3 mesi. Calendario alla mano, questo significa che Camarda non tornerà a disposizione prima della fine di aprile. Una tempistica che compromette quasi interamente il girone di ritorno e la sua esperienza formativa in Puglia. Per il Lecce, impegnato nella lotta per la salvezza, si tratta di una perdita tecnica rilevante, venendo a mancare una soluzione offensiva di grande prospettiva.

Il Milan monitora la situazione

La notizia è stata accolta con preoccupazione anche a Casa Milan. La dirigenza rossonera aveva pianificato questo prestito proprio per permettere al suo enfant prodige di misurarsi con il calcio dei “grandi” lontano dalle pressioni di San Siro. Questo infortunio rallenta inevitabilmente il percorso di crescita del ragazzo. Ora l’obiettivo primario diventa la riabilitazione: Camarda lavorerà duramente per tornare in campo per le ultimissime giornate di campionato, cercando di chiudere questa sfortunata parentesi con un sorriso prima di far rientro alla base in estate.

