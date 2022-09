Infortunio Chiesa, in campo prima del Mondiale? La Juve spera: il punto

Infortunio Chiesa, l’esterno in campo prima del Mondiale? Cosa filtra da casa Juve: gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

Cresce l’attesa per il rientro in campo di Federico Chiesa, che non è ancora tornato a completa disposizione della Juventus.

Tuttavia il momento per vederlo in campo potrebbe arrivare presto. L’esterno bianconero dovrebbe ora cominciare a lavorare parzialmente con il resto del gruppo, per poi unirsi gradualmente ai compagni e giocare qualche spezzone di partita prima della sosta per i mondiali, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.