Infortunio Cagliari, i rossoblù perdono quel giocatore! Per quanto dovrà farne a meno Nicola? Le ultime novità

Infortunio Cagliari, i rossoblù perdono Coman! Ma per quanto dovrà farne a meno il tecnico Nicola? Le ultimissime

Quanta sfortuna per il Cagliari che nelle ultime settimane ha perso per infortunio Zito Luvumbo, Gabriele Zappa e per ultimo Florinel Coman. Il calciatore del Cagliari potrà tornare a breve o Nicola dovrà farne a meno per molto tempo? Tutti e tre sono essenziali per il cammino dei rossoblù in ottica salvezza in Serie A.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda, il rumeno starebbe provando a gestire l’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro ed è per questo che stamattina si cimenterà a forzare; una decisione verrà presa nei prossimi giorni.