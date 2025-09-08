Infortunio Conceicao, ultime sulle condizioni dello juventino. Inter a rischio, al suo posto… Bianconeri in ansia per il portoghese

Dal ritiro della nazionale portoghese arriva una notizia preoccupante per la Juventus in vista del Derby d’Italia. La federcalcio lusitana, come riportato da A Bola, ha comunicato che Francisco Conceição farà rientro anticipato a Torino a causa di un fastidio muscolare. Il giocatore, già arrivato in ritiro non in perfette condizioni, è stato dichiarato indisponibile per la partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ungheria.

L’esterno d’attacco salterà quindi l’impegno con la sua nazionale e la sua presenza per la supersfida di sabato pomeriggio contro l’Inter, in programma alle 18:00 all’Allianz Stadium, è ora in forte dubbio. L’entità del problema è ancora da valutare, ma la sua potenziale assenza mette subito alla prova la profondità del rinnovato reparto offensivo bianconero, tanto elogiato dopo la chiusura del mercato per la sua abbondanza di alternative.

Se Conceição non dovesse farcela, l’allenatore Igor Tudor avrebbe comunque diverse opzioni a disposizione. La più probabile vedrebbe l’impiego del nuovo acquisto Loïs Openda, che potrebbe affiancare Kenan Yildiz e uno tra Jonathan David e Dušan Vlahović. Un’altra soluzione potrebbe essere un tridente con Vlahović come punta centrale, supportato da Yildiz e David. Appare invece molto più difficile l’ipotesi di vedere in campo l’altro volto nuovo, Edon Zhegrova, fermo da una partita ufficiale dallo scorso dicembre.

Intanto, proprio Openda è pronto a iniziare la sua avventura alla Continassa. L’attaccante belga rientrerà a Torino dopo gli impegni con la sua nazionale, dove ha messo minuti nelle gambe giocando 61 minuti nella larga vittoria contro il Liechtenstein, prima di rimanere in panchina nel secondo match. Questi impegni gli hanno permesso di mantenere il ritmo partita, a differenza di Zhegrova che dovrà lavorare per ritrovare la condizione migliore. Tudor, che già conosce le qualità di Openda, non vede l’ora di poterlo valutare da vicino per capire come integrarlo al meglio nei meccanismi della squadra e sfruttarne al massimo il potenziale. L’infortunio di Conceição potrebbe, suo malgrado, accelerare l’inserimento del belga, con la Juventus ansiosa di scoprire quanto il nuovo arrivato potrà alzare il livello dell’attacco.