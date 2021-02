Infortunio Cornelius prima di Spezia-Parma: al suo posto Brunetta

Momento davvero sfortunato per il Parma con tanti infortunati soprattutto in attacco: si ferma Cornelius nel riscaldamento con lo Spezia

Periodo molto complicato in casa Parma: alle assenze per infortunio di Gervinho e Zirkzee, si aggiunge quella dell’ultima ora di Andreas Cornelius nel riscaldamento della gara contro lo Spezia.

Cornelius ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e non sarà in campo nonostante fosse stato inserito nella formazione titolare. Al suo posto D’Aversa inserisce Brunetta con Kucka che probabilmente prenderà posto in attacco.