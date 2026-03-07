Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese rompe il silenzio sui social! Ha fatto questo annuncio sulle sue condizioni – FOTO

Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese ha rotto il silenzio sui social e ha mandato questo messaggio sulle sue condizioni

L’allarme è scattato nelle ultime ore, tenendo col fiato sospeso milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo. Le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo sono finite sotto la lente d’ingrandimento a causa di un infortunio che lo ha improvvisamente costretto a fermarsi ai box, privando la Saudi Pro League della sua stella più luminosa.

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

Il messaggio social: l’ottimismo e la carica di CR7

Nonostante la comprensibile preoccupazione generale, il diretto interessato ha voluto prendere tempestivamente la parola per stemperare la tensione. Intervenuto sui propri seguitissimi profili social, il portoghese ha cercato di rassicurare tutti i suoi sostenitori con un messaggio intriso del suo consueto spirito agonistico. L’attaccante ha infatti ammesso:

“Mi sto riprendendo. Sto recuperando e sono pronto a guardare la partita di oggi. Andiamo, Al Nassr!”

Un segnale forte di vicinanza ai compagni di squadra, chiamati a scendere in campo senza il loro leader tecnico, e una rassicurazione sulle proprie motivazioni di rientro.

La verità del tecnico: infortunio serio e viaggio in Spagna

Tuttavia, il quadro clinico delineato appare più complesso e delicato rispetto all’ottimismo mostrato a caldo dal campione. Nelle scorse ore, a fare il punto definitivo sulla reale situazione medica è intervenuto Jorge Jesus. Il tecnico non ha usato mezzi termini per descrivere l’entità del problema fisico accusato dall’ex Juventus e Real Madrid, svelando ai media i futuri e necessari step del programma riabilitativo:

“Dopo gli esami abbiamo visto che l’infortunio di Cristiano è più grave di quanto pensassimo. Ora viaggerà in Spagna, come altri giocatori che si sono curati all’estero quando erano infortunati. Il trattamento verrà fatto a Madrid con il suo fisioterapista personale”

Una trasferta europea concordata, dunque, per affidarsi a mani sicure e fidate nella capitale spagnola, città che lo ha visto dominare e trionfare per quasi un decennio. L’obiettivo primario per il club saudita resta ora un recupero totale, senza inutili forzature, per riavere il campione al 100% della condizione fisica.