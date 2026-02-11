Infortunio De Ketelaere, brutte notizie per Palladino! C’è lesione: tutti gli aggiornamenti

Infortunio De Ketelaere, brutte notizie per Palladino: c’è una lesione. Ecco i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Le condizioni di Charles De Ketelaere dopo lo stop nel riscaldamento di Atalanta‑Cremonese preoccupano l’ambiente nerazzurro. L’attaccante belga ha dovuto rinunciare alla partita del 9 febbraio, fermandosi pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, un problema che ha imposto lo stop immediato dell’ex Club Brugge e Milan.

Con De Ketelaere indisponibile, Palladino ha scelto di affidarsi dal primo minuto a Lazar Samardžić. Nel frattempo, lo staff medico sta portando avanti valutazioni specialistiche per definire il percorso terapeutico più adeguato e stabilire tempi e modalità del recupero.

La situazione sarà monitorata giorno dopo giorno, in attesa di capire quando il belga potrà tornare a disposizione.