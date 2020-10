Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt a lavoro per recuperare dall’infortunio. Le ultime sul suo rientro

Matthijs de Ligt a lavoro per recuperare dall’infortunio alla spalla. Il rientro del difensore della Juventus è previsto per novembre, come riferito da Tuttosport. Lo stesso calciatore ha aggiornato i tifosi con un post sui social.

«Verso l’ultima fase di riabilitazione» ha scritto il difensore postando due foto che lo ritraggono durante il lavoro sul campo alla Continassa.