Infortunio De Roon, buone notizie per l'Atalanta sul centrocampista? Le sue condizioni in vista del match contro l'Udinese che aprirà la decima giornata di Serie A
Infortunio De Roon, buone notizie per l’Atalanta? La Gazzetta dello Sport rivela le condizioni del centrocampista in vista dell’Udinese
Buone notizie in casa Atalanta alla vigilia della trasferta di Udine, che aprirà la decima giornata di Serie A 2025/2026. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Marten De Roon hanno escluso lesioni muscolari, dissipando i timori nati dopo il problema fisico accusato dal centrocampista nella scorsa partita.
«La buona notizia è che non c’è alcuna lesione muscolare per Marten De Roon. Gli esami non hanno evidenziato nulla di preoccupante. La gestione a questo punto sarà quotidiana: probabile che a Udine venga risparmiato in vista dei prossimi impegni ravvicinati», scrive il quotidiano sportivo.
La scelta del tecnico Ivan Juric potrebbe dunque essere quella di concedere all’olandese un turno di riposo per evitare rischi inutili, considerando il fitto calendario che attende la Dea. Mercoledì, infatti, l’Atalanta sarà impegnata in Champions League al Vélodrome contro il Marsiglia, una sfida fondamentale per la qualificazione agli ottavi.
Nel frattempo, continuano le terapie personalizzate per Mitchel Bakker e Giorgio Scalvini, entrambi alle prese con problemi fisici di diversa natura. Juric spera di recuperarli progressivamente nel corso delle prossime settimane, ma per Udine non saranno disponibili.
La squadra nerazzurra ha sostenuto ieri una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio al Centro Bortolotti, prima della partenza per il Friuli, dove oggi pomeriggio affronterà l’Udinese dell’ex Nicolò Zaniolo.
Un test importante per misurare la continuità di rendimento di un’Atalanta in crescita, che ritrova serenità anche grazie alle notizie incoraggianti su De Roon, perno imprescindibile della mediana di Juric e simbolo della solidità del gruppo orobico.
