Infortunio Diawara, Fonseca: «La prossima settimana è decisiva»

Infortunio Diawara, Fonseca sul recupero del giocatore: «Sta meglio ogni giorno, il suo rientro dipenderà dalla prossima settimana»

Paulo Fonseca conta i giorni per il rientro dall’infortunio di Amadou Diawara. In un periodo in cui le forze fisiche iniziano a scarseggiare nel centrocampo della Roma, il recupero del guineano appare fondamentale per gli ultimi mesi di stagione.

Il pessimismo mostrato nel post Europa League è stato sovrastato dalle nuove parole dell’allenatore sull’ex Napoli: «Diawara sta meglio ogni giorno, speriamo di averlo come soluzione già nei prossimi giorni. Penso che, se continua così, dopo la prossima settimana potremo pensare di averlo per giocare, ma dipende dalla prossima settimana».