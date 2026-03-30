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Infortunio Dodo, sospiro di sollievo per la Fiorentina! Ecco come sta il brasiliano, la nota del club
Infortunio Dodo allarme rientrato: la Fiorentina conferma l’esito degli esami e spiega il programma dei prossimi giorni
La Fiorentina ha comunicato che Domilson Cordeiro Dos Santos, noto come Dodô, è stato sottoposto questa mattina a nuovi accertamenti dopo l’uscita anticipata dall’allenamento di sabato. Gli esami clinico‑strumentali hanno escluso lesioni ai muscoli flessori della coscia destra, scongiurando quindi problemi più seri.
Il difensore proseguirà nei prossimi giorni con un programma di lavoro personalizzato, monitorato dallo staff medico viola, in attesa di valutare il suo rientro graduale in gruppo.
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COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato.“