Infortunio Dodo, tifosi viola preoccupati per il terzino della Fiorentina! Il giocatore fa chiarezza su tutto - Calcio News 24

Infortunio Dodo, brutto ko per il terzino della Fiorentina? Ecco le ultime novità in casa viola, soprattutto considerando le parole del terzino stesso

La Fiorentina è abbastanza preoccupata per quanto concerne l’infortunio di Dodò: terzino viola che sta facendo l’ennesima stagione ad alti livelli. Tuttavia, tramite la pagina Instagram di Passione Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «Tranquilli per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un appendicite non è niente. L’appendice non c’è l’ha fatta, correvo troppo e non mi seguiva»