Infortunio Dybala, Juve in ansia: le condizioni dell’argentino

Infortunio Dybala con l’Argentina, Juve in ansia: «Mi fa molto male». Le ultime sulle condizioni del numero 10 bianconero

Appena un tempo di Paulo Dybala con l’Argentina nella vittoria per 1-0 sull’Uruguay. 45 buoni per propiziare il gol decisivo di Angel Di Maria. Ma all’intervallo la Joya è stata costretta a rimanere negli spogliatoi per infortunio.

Stando a quanto riferito da Tyc Sports si tratterebbe di un problema al polpaccio: «Non ce la faccio più, fa molto male», avrebbe esclamato il giocatore della Juventus che ha preferito non continuare per precauzione. Nelle prossime se ne saprà di più sull’entità dell’infortunio.