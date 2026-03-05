Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissime

Infortunio Dybala, nuovo stop per la Joya giallorossa: condizioni in bilico e trasferta di Genova a forte rischio. Le ultimissime sul caso

Ancora un intoppo per Paulo Dybala, che rischia seriamente di saltare la trasferta di Genova contro la squadra di De Rossi. L’attaccante giallorosso aveva preso parte all’allenamento odierno insieme al gruppo, lasciando inizialmente intravedere segnali incoraggianti in vista della prossima gara. Lo riporta Di Marzio.

Al termine della seduta, però, l’argentino si è fermato a causa di un nuovo fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che già in passato gli aveva creato problemi. La situazione ha immediatamente acceso l’allarme nello staff tecnico e medico, che ora valuterà con attenzione l’evoluzione del dolore.

Nelle prossime ore potrebbe essere deciso di sottoporlo agli esami strumentali di rito per chiarire l’entità del problema e capire se potrà essere convocato. Resta da vedere quale sarà la scelta finale di Gasperini e se Dybala riuscirà o meno a essere disponibile per la sfida contro i rossoblù.