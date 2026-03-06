Infortunio Dybala, tegola per la Roma di Gasperini: l’argentino si opera al ginocchio. Ultimissime novità sulle sue condizioni

Infortunio Dybala: l’attaccante argentino si sottoporrà ad un intervento al ginocchio. Ultimissimi aggiornamenti sulle sue condizioni

La notizia era nell’aria, ma adesso ha assunto i crismi della triste ufficialità, gettando nello sconforto tutto l’ambiente calcistico romano. Gian Piero Gasperini perde la sua stella più luminosa nel momento topico dell’annata sportiva. L’infermeria registra infatti il pesante stop forzato di Paulo Dybala.

L’operazione in artroscopia: i dettagli clinici

Per risolvere un fastidioso e persistente problema articolare, nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse sudamericano finirà sotto i ferri. Nello specifico, il giocatore si sottoporrà a un mirato intervento al ginocchio in artroscopia, una procedura minimamente invasiva ma fondamentale per pulire l’articolazione e ripristinarne la corretta funzionalità.

L’operazione chirurgica si svolgerà presso la rinomata struttura di Villa Stuart e sarà eseguita in prima persona dal Professor Pier Paolo Mariani.

L’impatto sulla squadra e i tempi di rientro

Questo imprevisto stop medico rappresenta un colpo durissimo per il club. L’assenza del numero 21 costringerà l’allenatore a rivedere profondamente i propri piani offensivi, dovendo fare a meno del giocatore più talentuoso della rosa, capace di creare superiorità numerica e inventare giocate decisive negli ultimi trenta metri. La sua indisponibilità peserà sul rettangolo verde, privando la manovra offensiva di imprevedibilità e cinismo.

Nelle prossime ore, a seguito dell’operazione e dei successivi controlli di routine, lo staff sanitario diramerà un bollettino ufficiale per confermare l’esito dell’intervento e, soprattutto, per delineare con precisione la tabella di marcia riabilitativa. La speranza di mister Gasperini e dell’intero popolo giallorosso è quella di poter riabbracciare il campione per lo sprint finale del campionato.