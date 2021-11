Infortunio Dzeko: problema alla coscia per il bosniaco

Infortunio Dzeko: problema alla coscia per il centravanti dell’Inter. Il comunicato ufficiale della Bosnia

Non arrivano buone notizie per l’Inter dal ritiro della Bosnia. Secondo quanto riporta il comunicato della nazionale, Edin Dzeko ha accusato un problema alla coscia, che l’aveva costretto ad uscire anzitempo contro il Milan. Secondo Gazzetta.it non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

COMUNICATO – «Un gruppo si è allenato allo stadio Grbavica, mentre un altro ha fatto esercizi di stretching ed esercitazioni in palestra. Domani è previsto l’arrivo di Krunic. Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, la risonanza magnetica ha confermato un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia, e quindi segue un programma di terapia fisica».