Milan, infortunio Estupinan in Nazionale: le ultime sulle sue condizioni. Come sta l’esterno di Allegri che si è fatto male in amichevole

La sosta per le nazionali è appena iniziata e in casa Milan è già tempo di fare la conta tra infortuni e scampati pericoli. Con ben 15 giocatori in giro per il mondo – la quota più alta della Serie A – Massimiliano Allegri e il suo staff a Milanello possono solo incrociare le dita, sperando di non ricevere altre cattive notizie. L’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador, terminata 1-1 nella notte italiana, ha perfettamente riassunto questa altalena di emozioni, portando sia una nuova preoccupazione che un sospiro di sollievo.

La brutta notizia riguarda Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 44′ del primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Un infortunio che lo obbligherà a saltare il prossimo impegno della sua nazionale, martedì in Messico, e che mette in forte dubbio la sua presenza per la ripresa del campionato. Estupiñán, che aveva già saltato l’ultima partita contro la Juventus per squalifica, era atteso al rientro per la sfida di domenica 19 ottobre a San Siro contro la Fiorentina, ma ora la sua disponibilità è evidentemente a rischio, creando un nuovo grattacapo per Allegri.

Dall’altra parte del campo, invece, arriva uno scampato pericolo che porta il nome di Christian Pulisic. L’attaccante americano non si era allenato alla vigilia del match a causa di un gonfiore alla caviglia, un piccolo problema residuo del precampionato. Le parole del suo CT, Mauricio Pochettino, erano state prudenti: “È una partita importante, ma è importante non correre rischi. Sarà in panchina e poi decideremo”. L’obiettivo era averlo al meglio per la gara successiva contro l’Australia.

Fortunatamente, non c’è stato bisogno di aspettare. “Captain America” è stato ritenuto idoneo per giocare ed è entrato in campo al 73′, rilevando Weah. Una notizia che fa tirare un grande sospiro di sollievo in casa Milan, sebbene sia chiaro che la sua caviglia dovrà essere monitorata con la massima attenzione al suo rientro a Milanello. La speranza, ora, è che i prossimi giorni di impegni internazionali non portino altre novità sul fronte medico.