Infortunio Gabbia: sospiro di sollievo in casa Milan. Quali sono le condizioni del difensore dopo gli esami effettuati

Infortunio Gabbia: l’esito degli esami del difensore del Milan, uscito dal campo acciaccato nella sfida contro il Parma. Le sue condizioni

Il Milan può finalmente tirare un profondo sospiro di sollievo sul fronte medico, una piccola ma fondamentale consolazione proprio all’indomani del deludente e inaspettato KO subìto a San Siro contro il Parma. Secondo Milannews24, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto odiernamente Matteo Gabbia hanno dato esito totalmente negativo. Per il giocatore rossonero sono state ufficialmente escluse lesioni muscolari.

Il forfait nel riscaldamento: la scelta della prudenza

Il difensore classe 1999 sarebbe dovuto regolarmente partire nell’undici titolare per la delicata sfida di ieri sera. Tuttavia, ha accusato dei fastidi muscolari sospetti proprio durante le battute finali del riscaldamento pre-partita.

In una scelta ponderata e presa di comune accordo tra il giocatore e lo staff medico del club, si è deciso saggiamente di non correre alcun rischio inutile.

Il suo posto al centro della retroguardia è stato così preso all’ultimo minuto da Koni De Winter. Una precauzione che si è rivelata necessaria per evitare un lungo stop in un reparto arretrato già pesantemente provato dagli infortuni nel corso della stagione.

Le tappe cliniche e le mosse di mister Allegri

Scongiurato il peggio, il percorso di rientro di Gabbia seguirà ora tappe cliniche ben precise:

Monitoraggio continuo: Nonostante la felice assenza di lesioni strutturali, il centrale verrà tenuto costantemente sotto stretta osservazione clinica nei prossimi giorni sui campi di Milanello.

Nonostante la felice assenza di lesioni strutturali, il centrale verrà tenuto costantemente sotto stretta osservazione clinica nei prossimi giorni sui campi di Milanello. Cautela assoluta: Lo staff tecnico, guidato da Massimiliano Allegri, valuterà le sue condizioni atletiche con estrema cura. L’obiettivo primario è non affrettare il rientro in campo e azzerare il rischio di ricadute.

Il pieno recupero di Gabbia diventa un fattore di cruciale importanza per le imminenti rotazioni, specialmente in un momento delicato in cui la solidità della retroguardia rossonera è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica dopo le ultime uscite a vuoto.