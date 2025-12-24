Infortunio Gabbia, si attende il rientro del centrale italiano. Allegri spera di ritrovarlo subito per la sfida contro il Verona: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Gabbia, secondo Gazzetta.it aumentano le possibilità di rivederlo subitro tra i convocati di Allegri. Le ultime sulle sue condizioni

In vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma il 28 dicembre alle 15:00, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria del Milan. Come riportato da Gazzetta.it, crescono sensibilmente le chance di vedere Matteo Gabbia nell’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri.

Il difensore centrale, protagonista di una stagione di alto livello e punto fermo della retroguardia rossonera, sta accelerando il recupero dall’ultimo problema fisico. Gabbia sta seguendo un programma di lavoro personalizzato per smaltire l’infiammazione e le prossime 48 ore saranno decisive per capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo già nella ripresa post-natalizia.

Allegri attende Gabbia per l’emergenza difensiva

Il possibile rientro di Gabbia rappresenta una notizia chiave per Allegri, soprattutto in una fase in cui il mercato dei difensori è in stallo. Le piste che portavano a rinforzi come Federico Gatti e Eric Dier si sono infatti raffreddate, rendendo ancora più importante il recupero degli uomini già in rosa.

Avere Gabbia nuovamente disponibile consentirebbe di gestire meglio le rotazioni con Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović, garantendo equilibrio ed esperienza a un reparto chiamato a reggere l’urto di un calendario fitto.

Verona oggi, Cagliari nel mirino

Se i test fisici daranno esito positivo, l’ipotesi più probabile è quella di vedere Gabbia in panchina contro il Verona, per poi puntare a un ritorno da titolare nella trasferta di Cagliari del 2 gennaio. In quell’occasione, il Milan potrà contare anche sul nuovo innesto offensivo Niclas Füllkrug.

La presenza di Gabbia è considerata fondamentale non solo sul piano tecnico, ma anche per la leadership mostrata all’interno dello spogliatoio. Un fattore che Allegri reputa decisivo nella rincorsa ai vertici del campionato e nella gestione dei momenti chiave della stagione rossonera.