Infortunio Gaspar, cambio obbligato dopo pochissimi minuti dall’inizio di Lecce Inter: cos’è successo

1 ora ago

Infortunio Gaspar, cambio obbligato dopo pochissimi minuti dall’inizio di Lecce Inter: cos’è successo. Grande apprensione tra i salentini

La sfortuna colpisce Kialonda Gaspar in avvio di partita. Il difensore del Lecce ha riportato un serio problema fisico alla 1 azione della sfida contro l’Inter, obbligando la sua squadra a effettuare una sostituzione a freddo.

Dopo un deciso tackle per fermare Thuram, il centrale della formazione salentina è rimasto dolorante a terra accusando un forte dolore al ginocchio a causa di un movimento innaturale. Lo staff medico è intervenuto tempestivamente sul terreno di gioco, ma la situazione è apparsa subito chiara, impedendo all’atleta di continuare il match di campionato contro i nerazzurri.

Al suo posto, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha immediatamente inserito Siebert. Ora c’è inevitabile apprensione in tutto l’ambiente pugliese in vista dei decisivi esami strumentali. I test medici previsti per le prossime 24 o 48 ore chiariranno con precisione l’entità del danno articolare e stabiliranno i reali tempi di recupero per il difensore.

