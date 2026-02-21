Lecce News
Infortunio Gaspar, cambio obbligato dopo pochissimi minuti dall’inizio di Lecce Inter: cos’è successo
Infortunio Gaspar, cambio obbligato dopo pochissimi minuti dall’inizio di Lecce Inter: cos’è successo. Grande apprensione tra i salentini
La sfortuna colpisce Kialonda Gaspar in avvio di partita. Il difensore del Lecce ha riportato un serio problema fisico alla 1 azione della sfida contro l’Inter, obbligando la sua squadra a effettuare una sostituzione a freddo.
Dopo un deciso tackle per fermare Thuram, il centrale della formazione salentina è rimasto dolorante a terra accusando un forte dolore al ginocchio a causa di un movimento innaturale. Lo staff medico è intervenuto tempestivamente sul terreno di gioco, ma la situazione è apparsa subito chiara, impedendo all’atleta di continuare il match di campionato contro i nerazzurri.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Al suo posto, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha immediatamente inserito Siebert. Ora c’è inevitabile apprensione in tutto l’ambiente pugliese in vista dei decisivi esami strumentali. I test medici previsti per le prossime 24 o 48 ore chiariranno con precisione l’entità del danno articolare e stabiliranno i reali tempi di recupero per il difensore.
Ultimissime
video
Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEO
Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato in esclusiva a Calcionews24 la situazione delle italiane tra Serie A e...