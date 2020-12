Infortunio Gervinho: distrazione ai flessori della coscia sinistra

Infortunio Gervinho: l’attaccante ha accusato una distrazione ai flessori della coscia sinistra e sarà out per la sfida al Crotone

Tegola dell’ultimo minuto per Fabio Liverani. Il tecnico del Parma dovrà rinunciare a Gervinho per la sfida al Crotone, in programma stasera alle ore 18.30 allo Scida. Questo il comunicato del club gialloblu.

«Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi»