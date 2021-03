Infortunio Ghoulam, il prof. Mariani: «La sua carriera non è a rischio»

Il professor Pierpaolo Mariani parla delle condizioni di Faouzi Ghoulam dopo l’operazione al crociato sinistro: le sue dichiarazioni

Il professor Pierpaolo Mariani della clinica Villa Stuart ha parlato a Radio Punto Nuovo dell‘infortunio di Ghoulam.

«I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: quella di Ghoulam è stata una classica rottura del crociato, con interessamento dei legamenti. Dovrebbe tornare tutto nella norma in un paio di mesi. Molto dipenderà da come il calciatore, poi, risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi, comunque, Ghoulam tornerà come quello di prima. Se la sua carriera sia a rischio? Assolutamente no. Non è mica un infortunio del genere che può mettere a rischio una carriera. Il ragazzo è determinato ed è pieno di volontà, ormai lo conosco bene».