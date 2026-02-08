Infortunio Gila, dopo Basic si ferma anche lui in Juve Lazio: doppia tegola per i biancocelesti! Cos’è successo e cosa filtra sullo stop

Quella che doveva essere una serata trionfale per il doppio vantaggio maturato all’Allianz Stadium si è trasformata in un vero e proprio bollettino di guerra per la Lazio. Nonostante il risultato di 0-2 inflitto alla Juventus, Maurizio Sarri lascia Torino con tre pesanti infortuni muscolari che rischiano di compromettere le rotazioni delle prossime settimane.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La serie nera è iniziata con Toma Basic: il centrocampista croato, perno della mediana, ha alzato bandiera bianca all’intervallo per un problema fisico, lasciando il posto al possente nigeriano Fisayo Dele-Bashiru. Nella ripresa, la sfortuna si è accanita sul reparto arretrato. Mario Gila, il veloce centrale spagnolo, si è arreso a un fastidio al flessore destro; il suo ko ha spalancato le porte al rientro di Alessio Romagnoli, tornato in campo dopo le recenti polemiche ambientali. A completare l’ecatombe ci ha pensato Provstgaard, anche lui costretto al cambio per noie muscolari in favore del veterano Patric. Nelle prossime ore, lo staff medico dei Capitolini effettuerà gli esami strumentali per stabilire i tempi di recupero di questo triplice stop.