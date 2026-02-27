Infortunio Gosens, ko con una doppia frattura alla mascella ma resta a disposizione per giocare

Infortunio Gosens, doppia frattura alla mascella ma il giocatore resta comunque disponibile. I dettagli

La Fiorentina può sorridere solo in parte: Robin Gosens, uscito acciaccato dalla gara di Conference League contro lo Jagiellonia, non dovrà fermarsi nonostante il colpo subito. Gli esami hanno evidenziato una duplice frattura alla mascella e alla parete orbitaria destra, ma il difensore potrà comunque essere disponibile.

Il club viola ha infatti comunicato che basterà una maschera protettiva per permettergli di scendere regolarmente in campo, evitando così uno stop che sarebbe stato pesante in questo momento della stagione.

COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione“.