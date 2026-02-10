Infortunio Gudmundsson, escluse lesioni ma la Fiorentina è in allarme: ecco quante partite salterà. Solomon scalda i motori

Un sospiro di sollievo misto a cautela filtra dal centro sportivo della Fiorentina. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Albert Gudmundsson hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute alla caviglia sinistra, scongiurando lo scenario peggiore per il fantasista islandese. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il problema sussiste: si tratta di una distorsione che costringerà il numero 10 viola a restare ai box per l’imminente trasferta di campionato contro il Como, in programma sabato.

Paolo Vanoli non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. Il tecnico varesino lascerà il giocatore a riposo anche per il doppio impegno di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, preferendo dare spazio a chi ha avuto meno minutaggio. La data cerchiata in rosso sul calendario dello staff medico è lunedì 23 febbraio, giorno del delicatissimo scontro salvezza al “Franchi” contro il Pisa. Quello sarà il vero spartiacque della stagione per una squadra attualmente terzultima in classifica e distante tre punti dalla zona sicurezza occupata dal Lecce. Il recupero sarà monitorato quotidianamente, basandosi sulla soglia del dolore dell’ex Genoa, che già cinque mesi fa aveva dovuto gestire un infortunio simile, ma alla caviglia destra.

L’assenza del leader tecnico impone soluzioni immediate. Vanoli ha già pronto il piano B per arginare l’emergenza senza snaturare l’assetto tattico: Manor Solomon sarà dirottato sulla corsia di sinistra, la sua mattonella preferita, fin dal primo minuto. L’esterno offensivo israeliano, arrivato nel mercato di gennaio, si è rivelato finora l’acquisto più convincente, andando a segno in due gare consecutive contro Napoli e Torino. Sulla fascia opposta agirà l’inglese Jack Harrison (o in alternativa il terzino Fabiano Parisi), replicando lo schieramento visto nel secondo tempo contro i Granata. La speranza dei Gigliati è che la vena realizzativa di Solomon possa compensare la pesante assenza di Gudmundsson in questo snodo cruciale.