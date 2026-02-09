Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami del fantasista della Fiorentina. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami. Svelate le condizioni del centrocampista della Fiorentina e quanto dovrà rimanere fuori

L’ansia che ha tenuto col fiato sospeso il popolo viola e lo staff tecnico nelle ultime 24 ore può finalmente lasciare spazio a un cauto ottimismo. Dall’infermeria della Fiorentina arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese era uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Torino, disputata domenica al “Franchi”. Un infortunio alla caviglia sinistra che aveva fatto temere un lungo stop, rischiando di privare la squadra del suo uomo più imprevedibile in una fase cruciale della stagione.

Il verdetto degli esami: nessuna lesione grave

Nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito per valutare l’entità del danno. Il report medico diramato dal club è stato accolto come una liberazione: gli esami hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute. In termini pratici, la caviglia di Gudmundsson non ha subito rotture o interessamenti gravi ai legamenti, scongiurando così operazioni o mesi di stop. Si tratta di un trauma che richiederà gestione, ma che non compromette il finale di stagione.

Le mosse di Vanoli e i tempi di recupero

Una notizia che fa sorridere Vanoli. L’allenatore della Fiorentina considera l’islandese imprescindibile per i suoi schemi tattici. Dover rinunciare a lungo al suo giocatore avrebbe costretto il mister a ridisegnare l’assetto offensivo. Gudmundsson ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo personalizzato al Viola Park. Sebbene sia difficile ipotizzare un suo impiego immediato (la cautela sarà massima), il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire con precisione la data del rientro in gruppo.

Obiettivo rientro

Niente lunghi stop, dunque. La speranza dello staff medico è di rimetterlo in sesto nel giro di breve tempo, permettendo al giocatore di tornare a incantare la Fiesole. La “tegola” si è trasformata in un semplice intoppo di percorso: la Fiorentina può continuare la sua corsa europea sapendo che il suo gioiello tornerà presto a brillare.