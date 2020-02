Infortunio Handanovic, lo sloveno ancora out. Si lavora in vista della Juve

Infortunio Handanovic, lo sloveno ancora non si è allenato con il pallone. L’obiettivo rimane il match contro la Juventus

Ancora nulla da fare per Samir Handanovic. L’estremo difensore nerazzurro, infatti, ancora non si è allenato con il pallone e rimarrà fuori anche per la sfida contro il Ludogorets. Troppo rischioso metterlo in campo in Europa League, si legge su La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo è quello di recuperarlo al meglio proprio nella sfida del 1 marzo con la Juventus, decisiva per il campionato della compagine nerazzurra.