Infortunio Hien, stop in Nazionale per il difensore della Dea! Ecco l’esito degli esami, le ultimissime

Infortunio Hien, stop in Nazionale per il difensore dell’Atalanta: l’esito degli esami e le ultimissime notizie

Nella semifinale dei playoff Mondiali tra Ucraina e Svezia si è fermato Isak Hien, costretto a lasciare il campo al 37’ per un problema muscolare. Il difensore dell’Atalanta ha immediatamente fatto scattare l’allarme, considerando l’importanza della sfida e la vicinanza della finale.

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Come riportato da Massimiliano Nebuloni su Sky Sport, Hien si è sottoposto oggi – 27 marzo – a nuovi esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un quadro che conferma il fastidio accusato in partita e che richiede prudenza nella gestione dei prossimi giorni.

La sua presenza nella finale contro la Polonia, in programma martedì 31 alle 20:45, resta dunque in forte dubbio. Lo staff medico valuterà l’evoluzione del problema, ma al momento la Svezia rischia seriamente di dover rinunciare al centrale nerazzurro nel match decisivo per l’accesso al Mondiale.