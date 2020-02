Infortunio Higuain: l’attaccante non si è allenato per una lieve lombalgia. Le sue condizioni verrano valutate di giorno in giorno

Gonzalo Higuain non si è allenato quest’oggi per una lieve lombalgia. Le condizioni dell’attaccante argentino verranno valutate di giorno in giorno.

A questo punto è in serio dubbio la presenza del Pipita per il match di sabato alle ore 18.00 contro la Spal di Di Biagio.