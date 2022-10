Infortunio Immobile, previsti nuovi esami per l’attaccante: le ipotesi del rientro

Ciro Immobile manca alla Lazio anche se in termini di risultati la squadra sta facendo bene, nei prossimi giorni nuovi controlli per capire il possibile rientro

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante svolgerà dei nuovi accertamenti per capire come sta procedendo il recupero dal suo infortunio. Il sogno è tornare il 6 novembre per il derby, altrimenti per quella dopo contro la Juventus prima della sosta.