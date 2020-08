Infortunio Insigne, terapie per il numero 24 in vista del Barcellona. Il giocatore stringe i denti, oggi seduta differenziata

Allenamento odierno per il Napoli di Gennaro Gattuso, in vista della super sfida contro il Barcellona. Il tecnico degli azzurri – come riportato dal sito ufficiale del club – ha voluto svolgere anche una partitella a campo ridotto.

«Insigne ha svolto terapie – si legge sul comunicato -, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra». Il numero 24 sta stringendo i denti per poter scendere in campo contro i blaugrana.