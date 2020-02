Infortunio Jordi Alba: il giocatore esce in lacrime dal campo – VIDEO

Infortunio Jordi Alba: il terzino del Barcellona è uscito dal campo al 20′ del primo tempo per un problema muscolare

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo 20′ dal fischio d’inizio, Jordi Alba ha abbandonato il terreno di gioco per un problema muscolare.

Fuori, toccandosi la coscia, è stato inquadrato dalle telecamere visibilmente dolorante e quasi in lacrime in panchina. A questo punto è in dubbio per il match di Champions League contro il Napoli.