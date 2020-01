Infortunio Koke: lesione muscolare alla coscia destra. Salta la finale di Supercoppa

Infortunio Koke: il centrocampista dell’Atletico Madrid sarà costretto a saltare la finale di Supercoppa Spagnola

Brutta tegola per l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’allenatore dei Colchoneros dovrà rinunciare a Koke nella finale di Supercoppa Spagnola per un guaio muscolare rimediato durante la semifinale contro il Barcellona. Questo il comunicato del club spagnolo.

«Jorge Resurrección ‘Koke’, non sarà disponibile per la finale di Supercoppa spagnola questa domenica contro il Real Madrid per un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a essere sostituito nella partita contro l’FC Barcelona. Il primo esame effettuato dai servizi medici del club evidenzia una lesione muscolare ai muscoli posteriori della coscia destra. Ulteriori test saranno effettuati all’arrivo a Madrid»