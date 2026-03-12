Infortunio Koné, arrivano brutte notizie per Gasperini! Ecco le condizioni del centrocampista francese

Infortunio Koné, allarme rosso per Gian Piero Gasperini: il francese si ferma in rifinitura, ecco le sue condizioni

La Roma incassa una notizia pesante proprio alla vigilia del periodo più intenso della stagione, quello che la vedrà affrontare due volte il Bologna negli ottavi di Europa League e il Como in campionato. Manu Koné, uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, si è infatti fermato per un nuovo problema fisico.

Stop in rifinitura

Durante la seduta di rifinitura di questa mattina, il centrocampista francese ha avvertito un fastidio muscolare che lo ha costretto a interrompere immediatamente l’allenamento. Si tratta di un affaticamento che lo staff medico sta valutando con prudenza, ma che arriva nel momento meno opportuno.

A rischio per Bologna e Como

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Koné è quasi certamente indisponibile per la sfida di Europa League di questa sera al Dall’Ara contro il Bologna. Le sue condizioni non lasciano molto ottimismo nemmeno in vista della gara di domenica contro il Como, fondamentale nella corsa Champions.

Impatto sul piano tecnico

L’assenza del francese rischia di pesare parecchio: Koné è un riferimento nel pressing, nelle transizioni e nella gestione del ritmo, elementi chiave nel sistema di Gasperini. La Roma dovrà quindi trovare soluzioni alternative in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.