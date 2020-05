Infortunio Kouamé, l’attaccante della Fiorentina sta per tornare – FOTO

La Fiorentina sta per ritrovare un attaccante importante. Rientro vicino per Christian Kouamé dopo l’infortunio

La Fiorentina ha deciso di investire su di lui nonostante l’infortunio e la sosta forzata gli ha regalato un ‘assist’ importante. Christian Kouamé sta per tornare. Il giocatore, come ha scritto sui social, rivede la luce in fondo al tunnel dopo l’infortunio rimediato a novembre.

Così il giocatore viola: «Durante lo stop ho lavorato tanto, c’è ancora un po’ di strada da fare prima di tornare in campo ma in fondo al tunnel vedo la luce…verde come l’erba che mi aspetta».