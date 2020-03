Infortunio Koulibaly, le ultime: il difensore tornerà in gruppo lunedì

Infortunio Koulibaly, le ultime sulle condizioni del difensore del Napoli: il giocatore vuole tornare lunedì in gruppo

Koulibaly può tornare in campo contro la SPAL. La speranza del Napoli e di Gennaro Gattuso è proprio questa, ritrovare una pedina fondamentale della difesa già da lunedì.

Come riportato da Sky Sport il senegalese sta lavorando tra palestra e campo, proprio per poter tornare ad allenarsi in gruppo lunedì. Nelle prossime ore ci saranno indicazioni più precise, ma ormai Koulibaly sembra aver recuperato.