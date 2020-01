Infortunio Kulusevski: il centrocampista svedese ha rimediato una lesione muscolare di primo grado. Il comunicato

Come riporta il sito ufficiale del Parma, Dejan Kulusevski ha rimediato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro durante il match vinto contro l’Udinese.

Il centrocampista svedese sarà valutato di giorno in giorno ma al momento è in dubbio un suo utilizzo per l’impegno del 1 febbraio contro il Cagliari.