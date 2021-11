Infortunio Kumbulla, il difensore giallorosso è stato autorizzato a lasciare il ritiro della propria Nazionale per far ritorno in Italia

La Federazione albanese ha annunciato che Marash Kumbulla, difensore di proprietà della Roma, ha laciato il ritiro della Nazionale per far ritorno in Italia.

Il giocatore ha riscontrato un problema al flessore ed ora si sottoporrà ad un programma di recupero.