Infortunio Kvaratskhelia, le condizioni del georgiano: il comunicato del Napoli

Infortunio Kvaratskhelia, ecco come sta l’esterno georgiano: le ultime novità dopo il report del Napoli

Il Napoli ha fornito il report sulle condizioni degli infortunati. Ancora fuori Kvaratskhelia dalla lista dei convocati, visto che il georgiano ha svolto solo lavoro a parte.

COMUNICATO – Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina palestra e personalizzato in campo. Sirigu terapie e palestra. Kvaratskhelia ha svolto terapie e lavoro in palestra.