Infortunio Kvaratskhelia: cosa filtra verso il match di Champions con l’Atalanta. Le ultime sulle condizioni del georgiano

Arrivano notizie rassicuranti che portano un doppio sospiro di sollievo in casa PSG dopo le apprensioni vissute durante la partita contro il Lens. Le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Lucas Beraldo, entrambi costretti a lasciare il campo prematuramente per infortunio, si sono rivelate meno gravi di quanto si potesse temere in un primo momento, scongiurando l’ipotesi di lunghi stop.

Grande era la preoccupazione per la stella georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, uscito visibilmente dolorante intorno alla mezz’ora di gioco. Il problema al polpaccio sinistro è stato la conseguenza di una dura entrata subita da parte di Odsonne Édouard. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto hanno dato un esito confortante: l’infortunio è stato classificato come lieve e le sue condizioni generali non destano particolare allarme. Si respira, dunque, un’aria di cauto ottimismo riguardo alla sua possibile presenza in campo già per l’importante sfida infrasettimanale di mercoledì contro l’Atalanta.

Notizie positive giungono anche dal fronte Lucas Beraldo, la cui uscita in barella aveva fatto temere il peggio. Il difensore brasiliano, dopo aver riportato un trauma alla caviglia sinistra, è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi che hanno fortunatamente escluso qualsiasi tipo di lesione seria, come fratture o danni ai legamenti. La diagnosi finale è quella di una distorsione alla caviglia. Per questo motivo, Beraldo sarà costretto a saltare con certezza il match contro l’Atalanta, ma il suo ritorno in gruppo è previsto in tempi relativamente brevi, senza che debba affrontare un lungo percorso riabilitativo.