Inter, per Lautaro niente Lecce e dubbio Genoa: le ultime

Lautaro Martinez rischia di aver finito anzitempo il suo 2023 perché l’infortunio sembra preoccupare più del previsto dalle parti di Appiano Gentile.

L’argentino è uscito claudicante nel match contro il Bologna toccandosi l’inguine e zoppicando vistosamente fuori dallo stadio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti dell’Inter oggi sosterrà le visite per capire l’entità ma le sensazioni non sono positive. Niente Lecce e in dubbio con il Genoa nell’ultima gara dell’anno solare.